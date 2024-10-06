شوارع الأقصر تتزين احتفالا بانتصارات أكتوبر

تزينت شوارع الأقصر، بعشرات الجداريات واللافتات والبوسترات وأعلام مصر، وغطت مظاهر البهجة الشوارع والميادين؛ احتفالا بالذكرى الـ51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وجه بالاستعداد المُبكر لتلك المناسبة العظيمة، مكلفا رؤساء المدن والمسئولين بإدارة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة، ونشر مظاهر البهجة والجمال؛ لتظهر المحافظة ومدنها في أبهى صورة خلال احتفالات مصر بتلك المناسبة.

وأضاف "الشرابي"، أن عشرات اللافتات والبوسترات وعدد من الجدرايات التي تزينت بها الأقصر في ذكرى انتصارات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حملت صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة، وزفت التهنئة لشعب مصر بوجه عام، ومواطني الأقصر بوجه خاص بحلول ذكرى السادس من أكتوبر.

واستطرد الشرابي، أن اللافتات والبوسترات تواكبت مع ما تشهده الأقصر من أعمال تطوير وتجميل جاءت في مناسبة احتفالات أكتوبر وبداية الموسم السياحي الجديد.