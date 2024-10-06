فلوريدا تواجه تهديدا بعاصفة مميتة في أعقاب إعصار هيلين

تهدد العاصفة الاستوائية ميلتون، بالتحول إلى إعصار كبير يستهدف ساحل الخليج في ولاية فلوريدا بما في ذلك تامبا، من الممكن أن يتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، ويزيد من الصعوبات التي تواجه الولاية والمنطقة التي لا تزال تعاني من آثار إعصار هيلين الذي وقع منذ أقل من أسبوعين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير القول إن سرعة الرياح القصوى في عاصفة ميلتون وصلت إلى 65 ميلا (105 كيلومترات) في الساعة، اليوم الأحد، على بعد حوالي 835 ميلا إلى الغرب والجنوب الغربي من تامبا، مع توقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الفئة الثالثة أثناء عبورها خليج المكسيك الدافئ.

وبهذا التوقع فإن العاصفة في طريقها لأن تتحول إلى رياح تبلغ سرعتها 125 ميلا في الساعة قادرة على خلع أسطح المباني واقتلاع الأشجار عند وصولها إلى اليابسة يوم الأربعاء.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في 35 مقاطعة.

وقال البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على التأثير المحتمل للعاصفة.