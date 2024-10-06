أصدرت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تقريرا يشير إلى بدء أول نوات موسم الخريف، وهي نوة الصليبة، ومتوقع هبوبها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأوضح أنها رياح أحيانا ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح وسحب منخفضة مستمرة نحو يومين.

وتجري محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، حيث قال أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار تتمثل في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولى، بتكلفة تقديرية بلغت 750 مليون جنيه، وذلك بمناطق أمام مكتبة الإسكندرية، منطقة كليوباترا، شارع شعراوي، منطقة لوران، كمرحلة أولى، ومناطق "شارع محمد نجيب، ميدان فيكتور عمانويل، شارع النقل والهندسة" كمرحلة ثانية، ومناطق "شارع قنال السويس، شارع عمر لطفي، دوران الصوفان" كمرحلة ثالثة.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات تهدف إلى فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة، والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار التي تسقط على محافظة الإسكندرية، وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي، وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

فيما أكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، إنه تم الانتهاء من 3 مشروعات ضمن المرحلة الأولى بشكل كامل وهي: "أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وشارع الدلتا سبورتنج، وشارع شعراوي"، بينما يجرى العمل بـ3 مشروعات أخرى في الوقت الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروعات ذات الأولوية الأولى بمناطق: شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي، وميدان فيكتور عمانويل، وشارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة قبل فصل الشتاء المقبل.

وشدد نافع، على استمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات، واستدامة تقديم الخدمات، فضلا عن متابعة الحالة الفنية للمحطات، علاوة على تطهير آلاف الشنايش والمطابق بمختلف أنحاء المدينة لاستيعاب أي كميات محتملة من الأمطار.

وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة المحطات والمتابعة الدورية للمعدات، والاهتمام بالتشغيل الأمثل لها، مع ضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع أي مواقف طارئة.

ووجه نافع، مسئولي الشركة، بمتابعة جميع مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمني المتفق عليه.

وكلف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديري الإدارات الفرعية، خلال اجتماعه الخميس الماضي، بالصيانة الدورية للمساجد والتأكد من إعداد المساجد وتهيئتها وصيانة وصلات الكهرباء بشكل دوري استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وتجنبا لحدوث أي أعطال أو مشكلات.

وشدد عبدالرازق، على أهمية المتابعة للمساجد والزوايا دعويا وإداريا وإنشائياً، والتأكد من وجود جميع العاملين بالمساجد في مقرات عملهم وأوقات عملهم والسلامة الإنشائية للمسجد أو الزاوية، وعدم وجود أي مصدر من مصادر الخطر أو الضرر للعاملين بالمساجد أو الزوايا أو المترددين عليها والمصلين؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات.

في السياق ذاته تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، عددا من محطات المياه، شملت كل من محطة السيوف ومحطة النزهة، واختتم بزيارة محطة المنشية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكد من سير العمل بكفاءة في المحطات، مشيرا إلى جاهزية الشركة بكامل معدتها للتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث.

وأكد جابر، أهمية تحسين البنية التحتية لمرافق المياه لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشددا على التزام الشركة بتحسين مستوى الخدمات وتقديم مياه نقية وآمنة للمواطنين.