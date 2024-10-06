شركة إندونيسية: مشروع نيو بالي مارينا سيساعد على جعل البلاد مركزا بحريا

أعلنت شركة (بي تي بيليندو) الإندونيسية الحكومية دعم مشروع تطوير مركز حوض سفن سياحي في مركز بالي البحري السياحي، (بينوا بورت أوف بالي)، الذي يدعم رؤية إندونيسيا لتصبح طرفا فاعلا كبيرا في الصناعة البحرية العالمية، حسبما ذكرت وكالة (أنتارا) الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال عارف سوهارتونو في بيان صدر اليوم إن "حوض السفن الجديد في بالي يحقق رؤيتنا لنصبح طرفا فاعلا رئيسيا في الصناعة البحرية العالمية، لتجمع بين خبرة الراحة والخدمة مرتفعة الجودة فضلا عن البنية التحتية الآمنة ذات المستوى العالمي".

وأوضح سوهارتونو أنه تم تصميم حوض السفن ليضم 180 مرسى وقد يرسو به أكثر من 50 يختا كبيرا بطول 90 مترا.