عبد المجيد تبون: لن أخضع لأوامر أحد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه "لن يخضع لأوامر أحد"، وذلك ردا على سؤال صحفي متعلق بزيارته لفرنسا وقال تبون "لن أذهب لكانوسا" وهي عبارة فرنسية تعني عدم الخضوع للأوامر.

وأضاف تبون في حواره الصحفي الذي جمعه بوسائل إعلام محلية تم بثه عبر التلفزيون الحكومي يوم السبت "إن تراجع فرنسا عن موقفها تجاه الصحراء الغربية ولوائح الأمم المتحدة غير مقبول".

وعن ملف العلاقات مع المغرب قال تبون "طرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ.. ومرحبا بهم.. يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مشيرا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".