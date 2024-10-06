دول الخليج تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة.

وأكد البديوي، في بيان له "أنه بعد مرور عام كامل على بدء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي في القطاع قد ازداد تدهورًا، ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات فورية لوقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

كما شدد البديوي "على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بما في ذلك العاملين في الخدمات الإغاثية والإنسانية، الذين يواجهون مخاطر جسيمة خلال قيامهم بواجباتهم الإنسانية".

وتابع الأمين العام "أن دول مجلس التعاون (السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) تدعو دائمًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

كما أعرب "عن موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعا الأمين العام للمجلس الخليجي "إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة."