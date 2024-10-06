مسيرات لمتظاهرين في أنحاء تركيا دعما لفلسطين

خرج متظاهرون، في تركيا اليوم الأحد، للتظاهر دعما للفلسطينيين وضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، قبل حلول الذكرى السنوية لهجمات أكتوبر التي أشعلت الصراع في الشرق الأوسط.

وشارك بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، أيضا في مسيرة احتجاجية بالعاصمة أنقرة، نُظمت تحت شعار "مقاومة الإبادة الجماعية - مسيرة احتجاجية دعما لفلسطين".

وذكرت قناة "سي إن إن تورك" أنه جرى تنظيم مظاهرات في أكثر من 60 مدينة.

وعرضت القناة صورا لأشخاص في أنقرة يلوحون بأعلام حركة حماس التي أدى هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 إلى إشعال الحرب. كما حمل البعض صورا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذى تم اغتياله إسماعيل هنية.