الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس

دخلت كاميرا روسيا اليوم إلى إحدى خيام النازحين من ذوي الإعاقة والأطفال الجرحى، لتنقل صورة الحياة المأساوية التي يعيشونها من مخيم اللاجئين في خان يونس، والمستشفى الذي يتم نقل الأطفال إليه.



لا يتوفر سوى كرسي متحرك واحد لشخصين، وعليهم النوم على الأرض داخل خيمة مصنوعة من البلاستيك والنايلون، الأمر الذي يجعل درجة الحرارة خلال النهار شديدة لا تطاق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة لها اليوم السبت، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 41825 شهيدا، إضافة إلى 96910 جرحى، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، والمتواصلة منذ 364 يوما على التوالي".

وتشن إسرائيل حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، متسببة بدمار دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، كما تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.