ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية

فاز ميناء دمياط، بجائزة «السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحري FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة»، وذلك تتويجًا لجهود هيئة ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية في مجال نظم المعلومات، والتحول الرقمي وخبرتها القوية في هذا المجال، وتم ذلك خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2024، التي أقيمت هذا العام تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل.. السلامة أولاً» بالإسكندرية.



وأوضح اللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط؛ في التطوير الإلكتروني لأعمال التشغيل بالميناء، بالتزامن مع المشروع العالمي لربط الموانئ بنافذة واحدة عالمية، والمنفذ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات في ربط المجتمع المينائي، والجهات ذات الصلة حيث كان لميناء دمياط السبق في تفعيل، وإتاحة نماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL، وإعداد التطبيقات الآلية ذات الصلة، والتي تم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لميناء دمياط، من خلال إجراءات طلب التراكي للسفينة، بجانب إجراءات المغادرة والتي يتم اعتمادها من قبل الوكيل الملاحي باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إلكترونيًا طبقاً لقرارات المنظمة البحرية الدولية، والتي تنص على إلزام الموانئ حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة، وقيام السلطات المعنية بنقل البيانات الإلكترونية للمعلومات المتعلقة بوصول السفن وإقامتها ومغادرتها.

كما تم تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونية لهيئات الموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري واللوجستيات، والنافذة البحرية الموحدة والتي تتضمن كل الإجراءات الخاصة بطلبات السفن من الوصول والمغادرة.

وأشار "عدلي"، إلى أن النجاح الذي حققه ميناء دمياط، يأتي نتيجة توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس سنباستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية مما جعل الميناء يرتقي إلى مراكز متقدمة بين الموانئ المصري، وتضمنت فقرات الحفل تسليم جوائز لعدد من الموظفين المثاليين على مستوى الهيئات، وقطاعات وزارة النقل، حيث قام الفريق مهندس، كامل الوزير، بتسليم، المهندسة ريهام عبد السميع الرفاعي، مدير إدارة حماية البيئة البحرية، جائزة الموظف المثالي عن هيئة ميناء دمياط.