خليل الحية في ذكرى طوفان الأقصى: ما عجز الاحتلال عن أخذه بالقوة لن يأخذه بالتفاوض

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن "ما رفضناه بالأمس لن نقبله اليوم وما عجز الاحتلال عن أخذه بالقوة لن يأخذه بالتفاوض، ونحن على ثقة من أن ما توصلنا إليه سابقا في كل المحطات يمكن أن يكون أساسا مهما نبني عليه مستقبلنا".

ولفت الحية في تصريح له عشية ذكرى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، إلى أن "ما نريده هو تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعودة اللاجئين إلى أرضهم، ونحن أكدنا استعدادنا التام لاتفاق يحقق وقف العدوان وينهي الحصار ويفضي إلى صفقة تبادل جادة، وأقول لأبناء أمتنا نقدر مشاعركم الكريمة تجاه شعبنا الذي ينتظر منكم فعلا هادرا ومقاوما شرقا وغربا".

وأردف الحية: "أقول للجميع لا أمن ولا سلام في المنطقة ما لم يأخذ شعبنا حقوقه كاملة، وشعبنا مستمر في جهاده ومقاومته حتى طرد الاحتلال من أرضنا وتحريرها بشكل كامل، ومعركة طوفان الأقصى أحيت روح الجهاد في الأمة وأعادت بوصلتها تجاه العدو الحقيقي، ونحن نحيي جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، وإخواننا في ايران انتقموا قبل أيام لدماء القائدين رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام حزب الله حسن نصر الله".