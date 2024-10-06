وزير بريطاني: نعمل بشكل متناغم مع حلفائنا الدوليين بشأن دعوات لإسرائيل بضبط النفس

قال وزير بالحكومة البريطانية، إن بلاده تعمل بشكل متناغم مع حلفائها الدوليين بشأن دعوات لإسرائيل؛ لممارسة ضبط النفس.

وأضاف وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، أن دعوات باتخاذ إجراءات تؤدي إلى حل سياسي مقيد يستند إلى وقف لإطلاق النار "كانت متفق عليها بالإجماع" بين حلفاء المملكة المتحدة، وذلك أثناء تلقيه تساؤلات بشأن الصراع في الشرق الأوسط من مذيعين صباح اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.

ومن المعارضة، زعم وزير الخارجية في حكومة الظل المحافظة أندرو ميتشيل، أن اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، في مرحلة مبكرة للغاية قد يبدو وكأنه مكافأة لهجوم حماس على جنوب إسرائيل، بعد مرور عام واحد.

وقال كايل لتلفزيون هيئة الإذاعة الريطانية (بي.بي.سي): "نعمل بشكل متناغم مع حلفائنا الدوليين".

وأضاف: "لا يمكن أن نصدر تعليمات لإسرائيل بوصفها دولة ذات سيادة بأن تفعل أي شيء، لكن كحلفاء رئيسيين، يمكن أن ننصحهم والنصيحة واضحة للغاية ومن حلفائنا الدوليين بالإجماع، بأننا يجب أن نمارس ضبط النفس".

وأضاف وزير العلوم والتكنولوجيا، أن المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان، حيث شنت إسرائيل غزوا بريا في وقت سابق من هذا الأسبوع وضربت الضواحي الجنوبية من بيروت، خلال غارات جوية.