 قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة


نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:18 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسرى سابقون.

وأضاف في بين مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحريين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وطوباس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

 

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