من يحكم لبنان وما هي قوة حزب الله؟

يتعرض لبنان، منذ أسبوعين، إلى هجمات صاروخية مكثفة من إسرائيل، أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، حتى الآن. وغزت قوات إسرائيلية الأراضي اللبنانية أيضاً، وهذا بسبب النزاع القائم بين إسرائيل وحزب الله.

ويملك حزب الله مليشيا أقوى تسليحاً من الجيش اللبناني نفسه. ويتمتع الحزب بشعبية كبيرة، خاصة بين المسلمين الشيعة.

إنه ليس منظمة رسمية تابعة للدولة، لكنه أصبح قوة مهيمنة داخل لبنان على مدى العقود الأربعة الماضية.



من يحكم لُبنان؟



تتوزع السلطة السياسية في لبنان بين مختلف الطوائف الدينية في البلاد.

فقد اتفق اللبنانيون في 1943، عندما حصلت البلاد على الاستقلال من فرنسا، على أن يكون رئيس البلاد من الطائفة المسيحية المارونية، ورئيس الوزراء من المسلمين السنة، ورئيس البرلمان من المسلمين الشيعة.

وكان الاتفاق متناسباً وقتها مع حجم كل طائفة؛ حيث كان المسيحيون يشكلون أكثر من نصف عدد السكان، متفوقين على المسلمين الشيعة والسنة.



أما الآن، فيقول الكثيرون إن هذا التقسيم تجاوزه الزمن، لأن المسيحيين والشيعة والسنة، تشكل كل طائفة منهم 30 في المئة من عدد السكان.

وحسب الاتفاق، فإن عدد المقاعد في البرلمان يتوزع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، على الرغم من أن المسلمين هم الأغلبية في البلاد.

ومن الناحية العملية، لا يحصل أي حزب أو طائفة معينة على السلطة المطلقة، في لبنان. فالحكومات تُشكل من خلال الائتلافات البرلمانية، وكل القرارات الكبرى تتخذ بالإجماع. وهذا غالباً ما يؤدي إلى الانسداد السياسي.



ماهي صفة حزب الله في لبنان؟



تأسس حزب الله، تنظيما مسلحا شيعيا، في 1982، خلال الحرب الأهلية اللبنانية، من أجل مقاومة القوات الإسرائيلية، التي كانت قد احتلت جنوب لبنان، في ذلك العام. ويحصل الحزب على دعم عسكري ومالي كبير، من إيران.

وأعلن الحزب وجوده رسميا في 1985، مصرحا بأنه يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في لبنان، على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. وتعهد أيضا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، وفي الأراضي الفلسطينية.

وأصدر الحزب في 2009، بيانا لا يشير إلى إقامة دولة إسلامية، ولكنه يجدد موقفه من إسرائيل.

وعندما انتهت الحرب الأهلية في لبنان في 1990، حلت جميع الطوائف مليشياتها، باستثناء حزب الله. وقال إنه بحاجة إلى السلاح لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في الجنوب.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب في سنة 2000، وهو ما اعتبره حزب الله انتصارا له.

وفي 1992، بدأ حزب الله يقدم مرشحيه إلى البرلمان. وله العديد من النواب حاليا، كما له وزراء في الحكومة.

ويقدّم الحزب العديد من الخدمات مثل المدارس، والرعاية الصحية والاجتماعية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية. وتقدم أحزاب أخرى خدمات مماثلة لقواعدها، ولكن شبكة خدمات حزب الله أوسع من كل الشبكات الأخرى.



كيف أصبح حزب الله بهذه القوة في لبنان؟



يستمد حزب الله معظم قوته في لبنان من المليشيا العسكرية التابعة له. ويقول إن قوامها 100 ألف مقاتل. ولكن التقديرات المستقلة تقول إنهم بين 20 ألف إلى 50 ألف مقاتل.

ويملك حزب الله أيضا ترسانة سلاح تتألف من 120 ألف إلى 200 ألف من القذائف والصواريخ، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ويعتقد أن حزب الله هو أقوى جيش غير حكومي في العالم.