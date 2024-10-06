لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون لوقف عمل الأونروا

أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون ضد نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إسرائيل.

وسيلغي مشروع القانون الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع وكالة الأمم المتحدة في عام 1967 والتي تسمح لها بالعمل في البلاد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويُنظر للخطوة الإسرائيلية، على أنها تتماشى مع مساعي دولة الاحتلال للقضاء على الوكالة التيتقدم مساعدات للفلسطينيين، وتضمن رمزيا حق العودة للاجئين الذين طُردوا من ديارهم في 1948، وإلزام إسرائيل بتعويضهم.