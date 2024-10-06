إصابة إسرائيليين اثنين في حادث إطلاق نار بمدينة بئر السبع

أصيب إسرائيليان جراء تعرضهما لإطلاق نار في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع في منطقة النقب، اليوم الأحد، وسط أنباء إسرائيلية عن إصابة المنفذ بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وتحدثت التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن عملية إطلاق نار نفذت على خلفية قومية، دون تأكيد رسمي من جانب السلطات الإسرائيلية.

وبحسب موقع «عرب 48»، أفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخصين أحدهما بحالة حرجة والآخر بحالة متوسطة الخطورة، جراء تعرضهما لإطلاق النار.

كما أشارت التقارير الإسرائيلي إلى «تحييد» المنفذ، في إشارة إلى إصابته بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.