حملت كلمة نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، تحية سلام إلى قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقال الحية في كلمته عشية ذكرى "طوفان الأقصى": سلام على محمد الضيف أبوخالد رئيس أركان القسام".

وكانت تقارير إسرائيلية أكدت اغتيال الضيف، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال لمنطقة المواصي في يوليو الماضي، بينما نفت حركة حماس مرارا على ألسنة قيادتها اغتياله مؤكدة أنه بخير.

كما وجه الحية التحية لقائد الحركة ورئيس المكتب السياسي يحيى السنوار وجميع أفراد المقاومة الفلسطينية.

وكذلك بعث بالسلام لأرواح رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية وأمين عام حزب الله اللبناني الراحل حسن نصر الله.

وقال إن "ما رفضناه بالأمس لن نقبله اليوم وما عجز الاحتلال عن أخذه بالقوة لن يأخذه بالتفاوض، ونحن على ثقة من أن ما توصلنا إليه سابقا في كل المحطات يمكن أن يكون أساسا مهما نبني عليه مستقبلنا".



وأردف الحية: "أقول للجميع لا أمن ولا سلام في المنطقة ما لم يأخذ شعبنا حقوقه كاملة، وشعبنا مستمر في جهاده ومقاومته حتى طرد الاحتلال من أرضنا وتحريرها بشكل كامل، ومعركة طوفان الأقصى أحيت روح الجهاد في الأمة وأعادت بوصلتها تجاه العدو الحقيقي، ونحن نحيي جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، وإخواننا في ايران انتقموا قبل أيام لدماء القائدين رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام حزب الله حسن نصر الله".