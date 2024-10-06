حماس في سنوية طوفان الأقصى: ما نريده ونجاهد لتحقيقه هو تحرير أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية، إنهم أصحاب حق، ودعاة حرية، يطالبون بحقوقهم، ويضحون من أجل شعبهم.

وأضاف في كلمة بمناسبة مرور عام على معركة طوفان الأقصى، مساء الأحد: «ما نريده ونجاهد من أجل تحقيقه هو: تحرير أرضنا ومقدساتِنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا وترابنا الوطني، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين جميعًا إلى أرضهم ووطنهم، وحق تقرير المصير».

وأشار إلى أن الحركة بذلت على مدار عام كامل، كل الجهود من أجل وقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولجم الاحتلال.

ولفت إلى خوض مفاوضات من خلال الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدا أن الحركة عبرت عن استعدادها التام، للوصول إلى اتفاق يحقق وقف العدوان بشكل تام ودائم، والانسحاب الكامل والشامل من قطاع غزة، مع إعادة الإعمار وإنهاء الحصار والتوصل لصفقة تبادل للأسرى جادة.

وشدد على أن الحركة رحبت ودعت إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بخصوص وقف العدوان.

ولفت إلى أنه رغم كل المسئولية والمرونة التي أبدتها الحركة في كل المحطات والمراحل إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومَته كانوا يماطلون ويعطلون في كل محطة.

وتابع: «ما رفضناه بالأمس لن نقبله في الغد، وما فشل الاحتلال بفرضه بالقوة لن يأخذه على طاولة المفاوضات».

واستكمل: «سنواصل جهودنا وتحركنا على مختلف الصُعد، بالتعاون مع قوى أمتنا وحكومات صديقة على مستوى المنطقة والعالم، من أجل إنهاء الحصار ووقف العدوان وتوفيرِ السبل الكريمة لحياة كريمة لشعبنا، ولن نألو جهداً حتى نحقق ذلك كلَّه».