البابا فرنسيس يعتزم ترقية 21 رجل دين إلى رتبة كاردينال

أعلن البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أنه يعتزم ترقية 21 رجل دين إلى رتبة كاردينال في ديسمبر المقبل.

وكشف البابا عن ذلك في كلمة ألقاها أمام المصلين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وتؤدي هذه الخطوة إلى توسيع عضوية مجمع الكرادلة بشكل كبير، وهو الهيئة التي تضم كل كرادلة الكنيسة الكاثوليكية، الذين سيصوتون، في نهاية المطاف، في اجتماع سرى، لانتخاب خليفة البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن يُقام حفل ترقية الكرادلة الجدد في 8 ديسمبر في الفاتيكان.

وسيكون نحو 20 من الكرادلة الجدد البالغ عددهم 21 كاردينالا لهم حق التصويت في الاجتماع السرى للكرادلة المحتمل، والذى يتم فيه انتخاب بابا جديد ، حيث يحق لكل من هم دون سن الثمانين عاما المشاركة في انتخاب البابا الجديد.

ويُذكر أن الغالبية العظمى من الكرادلة الذين لهم حق التصويت، حاليا، تم تعيينهم من جانب البابا خلال فترة ولايته التي تستمر 11 عاما حتى الآن، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة بعد توسيع عضوية مجمع الكرادلة الأخير.

وتسمح هذه التعيينات للبابا فرنسيس بممارسة نفوذ كبير على اختيار خليفته.

واختار البابا فرنسيس، كما حدث في السابق، أساقفة ورؤساء أساقفة من بلدان غير أوروبية، حيث شمل الاختيار رجال دين من إندونيسيا واليابان وإيران والجزائر.