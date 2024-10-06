نقابة الكيميائيين بلبنان: إسرائيل استخدمت قنابل محرمة دوليا

أكدت نقابة الكيميائيين في لبنان، اليوم الأحد، أن حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار يؤكد أن إسرائيل استخدمت قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضّب المحرم دوليا، محذرة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض جراء استنشاق غبار هذا القصف.

وقالت في "بیان تحذيري هام جدا"، إن "مجلس نقابة الكيميائيين في لبنان يستنكر العدوان الهمجي على المدنيين في لبنان، والمجازر التي ترتكب بحق الشعب اللبناني"، موجهة رسالة "للاستنكار والتوعية حول آثار استنشاق غبار القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتبرت النقابة أن "حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار، دليل على استخدام القنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضّب (Depleted Uranium) الذي يتمتَّع بقوة اختراق هائلة".

وشددت على أن "استخدام هذه الأنواع من الأسلحة المحرّمة دوليًا، وخصوصا في العاصمة بيروت المكتظة بالسكان، يؤدي إلى دمار هائل، كما أنّ غبارها يتسبب بالعديد من الأمراض، خاصة عند استنشاقه".

وطالب مجلس نقابة الكيميائيين في لبنان "المجتمع الدولي بوقف العدوان على لبنان، ووقف استخدام القنابل المحرمة دوليا".

كما طالب "الدولة اللبنانية برفع دعوى لدى مجلس الأمن ضد الانتهاكات التي تمارس على أرض لبنان ومحاولة القتل الجماعية للمدنيين الأبرياء فيه".

وأكدت نقابة الكيميائيين اللبنانيين أنها "تتابع عن كثب استخدام العدو الأسلحة المحرمة دوليًا".

وأبرز ما تسببت به هذه القنابل المضادة للتحصينات هو اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي، إضافة إلى حديث منذ الجمعة عن اغتيال المرشح الأبرز لخلافته هاشم صفي الدين، الذي أُعلن عن انقطاع الاتصال به منذ الغارة الإسرائيلية العنيفة التي استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.