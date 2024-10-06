إيران تلغي الرحلات الجوية بجميع المطارات 9 ساعات

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق الطيران في جميع مطارات البلاد من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن في تصريح، عن تعليق الطيران في جميع مطارات إيران من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.

وأطلقت إيران الثلاثاء 200 صاروخا باتجاه إسرائيل في ثاني هجوم من نوعه في غضون ستة أشهر. وقالت طهران إنّ هذا الهجوم جاء "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.