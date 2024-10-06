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حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم نتيجة مباراة فريقي بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، التي أقيمت على ملعب دويتشه مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

افتتح أهداف المباراة المدافع الكوري كيم مين جاي لبايرن في الدقيقة 15، قبل أن يدرك عمر مرموش هدف التعادل سريعًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

فيما أضاف فرانكفورت هدفه الثاني عن طريق لاعبه هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 35، بعد تمريرة مساعدة من زميله عمر مرموش.

بينما أحرز المدافع أوباميكانو هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وسجل مايكل أوليس الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 53، قبل أن يدرك مرموش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بايرن ميونخ رصيده للنقطة الـ 14 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق الأهداف عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، فيما وصل رصيد فرانكفورت إلى النقطة 13 في المركز الثالث.