حافظ فريق سامسون سبور على تواجده في مراكز المقدمة ببطولة الدوري التركي، بعدما قلب تأخره 0/ 1 أمام مضيفه أضنة ديمرسبور إلى فوز ثمين ومثير في اللحظات الأخيرة 3 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة، التي شهدت فوز قونيه سبور 2 / 1 على ضيفه أيوبسبور.

وبادر أضنة بالتسجيل بواسطة لاعبه يوسوف بارازي في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وانتفض سامسون في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله أهدافه الثلاثة.

وسجل أرينور موجا هدف التعادل لسامسون في الدقيقة 59، بينما أضاف لاندري ديماتا وسونير أيدوجدو الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين الثالث والـ11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة على الترتيب.

وارتفع رصيد سامسون، الذي واصل صحوته بالمسابقة بتحقيقه فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أضنة ديمرسبور، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامسة على التوالي، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وفي اللقاء الآخر الذي جرى في وقت سابق اليوم، حقق قونيه سبور فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه أيوب سبور.

وتقدم أحمد كوتوكو بهدف لأيوبسبور في الدقيقة 65 لكن يوسف إردوغان أدرك التعادل لقونيه في الدقيقة 72 ثم خطف دانييل اليكسيتش هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد قونيه سبور إلى 11 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن ايوبسبور صاحب المركز السابع.