وزيرا الخارجية السعودي والأوكراني يبحثان مستجدات الأزمة بين كييف وموسكو

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، هاتفيا مع وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها مستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا "بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية والجهود المبذولة حيالها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التقى في الثاني عشر من يونيو الماضي في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعمل السعودية بشكل وثيق مع روسيا في ما يتصل بالسياسة النفطية وقدمت نفسها كوسيط محتمل منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي سبتمبر 2022، لعبت الرياض دور التوسط لإطلاق سراح المقاتلين الأجانب المحتجزين في أوكرانيا، بما في ذلك اثنان من الولايات المتحدة وخمسة من بريطانيا.

وتعهّدت السعودية تقديم مئات الملايين من الدولارات لإغاثة أوكرانيا، بما في ذلك مخصصات للاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى الدول المجاورة.