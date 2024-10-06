 أبوعبيدة يعلن تبني القسام لإطلاق النار في بئر السبع ويصفها بالنوعية - بوابة الشروق
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أبوعبيدة يعلن تبني القسام لإطلاق النار في بئر السبع ويصفها بالنوعية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 6:33 م

أعلن أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تبني الكتائب لعملية إطلاق النار في مدينة بئر السبع والتي أدّت لمقتل شرطية إسرائيلية.

وقال أبوعبيدة عبر حسابه على منصة تليجرام، اليوم الأحد: «نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل».

وأضاف: «ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة».

وقتلت شرطية إسرائيلية وأصيب 13 آخرون، في هجوم مسلح أعقب عملية طعن في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، القتيلة في عملية بئر السبع ضابطة صف في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية.

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