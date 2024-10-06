كوكو جوف تهزم موتشوفا وتتوج ببطولة الصين للتنس

توجت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف، المصنفة السادسة عالميا، ببطولة الصين المفتوحة، اليوم الأحد، بعد فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-1 و6-3، لتحقق لقبها الثاني في بطولات ذات الألف نقطة بعد سينسيناتي في عام 2023.

واستغرقت المواجهة ضد موتشوفا، المصنفة 49، التي كانت أيضا منافستها في المباراة النهائية في سينسيناتي، ساعة و16 دقيقة.

وواجهت لاعبة التنس التشيكية، وهي الأقل تصنيفا التي تصل إلى النهائي في بكين، صعوبة في مجاراة إرسالات جوف.

وبهذا الفوز، تضيف جوف، التي تغلبت على الإسبانية باولا بادوسا في الدور قبل النهائي، لقبها الثاني في بطولة ذات ألف نقطة، وتصبح أصغر لاعبة تفوز بلقبين في هذه الفئة منذ إدخال النظام في عام 2009.

من جهتها، تودع موتشوفا البطولة باعتبارها ثاني لاعبة تشيكية تصل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة، بعد بترا كفيتوفا عام 2014 التي خسرت أمام الروسية ماريا شارابوفا.