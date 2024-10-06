تقديرات أولية لانتخابات تونس: فوز ساحق لقيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

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كشفت تقديرات أولية لعمليات سبر الآراء أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي" عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، بولاية رئاسية ثانية بنسبة فاقت 89%.