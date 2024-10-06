 تقديرات أولية لانتخابات تونس: فوز ساحق لقيس سعيد بولاية رئاسية ثانية - بوابة الشروق
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تقديرات أولية لانتخابات تونس: فوز ساحق لقيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

تونس (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:45 م

كشفت تقديرات أولية لعمليات سبر الآراء أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي" عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، بولاية رئاسية ثانية بنسبة فاقت 89%.

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