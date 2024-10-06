إزالة 6 حالات تعدٍ في حملة لإزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأي حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية.

وقالت "عازر"، فى بيان لها اليوم الأحد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة أسامة داود، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة بنطاق الظهير الصحراوي بالوحدة المحلية لقرية آدم أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 900 مترعبارة عن مواد بناء (حوالي 40 ألف طوبة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.