يونيسيف: إسرائيل قتلت أكثر من 100 طفل في لبنان خلال 11 يوما

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، مقتل أكثر من 100 طفل في لبنان خلال 11 يوما، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل على لبنان.

وبحسب وكالة «معًا»، نوهت المنظمة في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن الأطفال الجرحى يعانون من النزيف والكدمات والكسور، داعية إلى وقف إطلاق النار لحماية الأطفال مع ارتفاع الإصابات الجسدية والمعاناة النفسية بشكل كبير.

ولفتت إلى أنها تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان، موضحة أنها وزعت أكثر من 10 آلاف لتر مياه، أمس السبت.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ نهاية سبتمبر هجمات جوية واسعة شملت مناطق مختلفة في لبنان، وتسببت في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل أيام، أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون بلغ مليون شخص، معتبرا أن هذا النزوح قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد.