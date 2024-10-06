مصدر أردني رفيع ينفي فتح المجال الجوي أمام طائرات إسرائيل لمهاجمة إيران

نفى مصدر أردني رفيع، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.

جاء ذلك وسط ترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، الأسبوع الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لقناة المملكة، إن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.

مصدر أردني رفيع ينفي للمملكة ما تداولته إحدى القنوات الإسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران #عاجل #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/MzfzXbNNzm — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 6, 2024



وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، إن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.

وأوضح الصفدي حينها: «رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد، ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي».

وتابع: «مسئوليتنا الأولى تجاه شعبنا هي حماية سيادة بلدنا وسلامة شعبنا، لذا فإن موقفنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم مجالنا الجوي، ولا ينبغي لأحد أن يعرض شعبنا لخطر أي مقذوف للسقوط فوق أي جزء من أرضنا، والإضرار بشعبنا، وهذا هو الموقف الذي أبلغناه لكل من الإيرانيين والإسرائيليين بعبارات لا لبس فيها».

واستكمل: «لن نكون ساحة معركة في مواجهة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والأذى، ولن تنهي الاحتلال، ولن تنهي المواجهة بين إيران وإسرائيل، فهي مجرد جولة أخرى من المواجهات المتبادلة التي لن نقع في وسطها، ولن نسمح بتعريض أمننا وسلامة شعبنا للخطر».