جوتيريش: لا تزال الحرب على غزة تعصف بحياة الفلسطينيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت قبل عام لا تزال تعصف بحياة الفلسطينيين وتُلحق بهم معاناة إنسانية بالغة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مصورة لمرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على "الأحداث الرهيبة" التي وقعت، معربا عن تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم.

وقال إن الشعب اللبناني أيضا لحقت به معاناة الحرب، مشددا على ضرورة إسكات الأسلحة ووقف الألم الذي يحيط بالمنطقة.

وأضاف: "حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وإسكات البنادق ووقف المعاناة التي تجتاح المنطقة، الآن الوقت هو للسلام والقانون الدولي والعدالة".

وشدد على "ضرورة عدم التوقف أبدا عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع، يمكّن إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى في المنطقة من أن تنعم بالعيش في سلام وكرامة واحترام لبعضها البعض".