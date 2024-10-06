تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن العلاقات بين الجزائر وموسكو تاريخية ومبنية على الصداقة والمصالح المشتركة.



وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ انتخابه لعهدة رئاسية جديدة تطرق الرئيس الجزائري إلى العديد من الملفات الوطنية والدولية.



وأوضح الرئيس الجزائري في حواره، قائلا: "العلاقات بين الجزائر وموسكو تاريخية وهي مبنية على الصداقة والمصالح المشتركة ولا يمكن أبدا أن يأتي أيّ أذى لروسيا من طرف الجزائر".

وأضاف: "ما يشهده العالم الآن هو تجسيد لقانون الغاب وتغليب منطق القوة، كما يجب وضع حد لعنجهية الكـيان الصهيوني وكسره لكافة الأعراف والقوانين.. أين هي حرمة الدول وأين هو مجلس الأمن؟.. من لديه القوة اليوم لا أحد يحاسبه".

وأكد الرئيس الجزائري أنه "يجب إجراء مراجعة جذرية لآليات عمل الأمم المتحدة". مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن تتحكم 5 دول لوحدها في العالم".