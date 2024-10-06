عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في البوسنة والهرسك

يواصل عمال الإغاثة والإنقاذ البحث عن قتلى وجرحى محتملين في البوسنة والهرسك على مدار يومين، حيث لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات.



وقالت السلطات إنه "لا يزال 10 على الأقل في عداد المفقودين، و12 شخصا لقوا حتفهم في يابلانيتسا وحدها بسبب فيضانات وانهيار طيني وسقوط أحجار.



وأضافت أن "4 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق غمرتها الفيضانات في محيط القرية".



وتساقطت أمطار غزيرة على منطقة يابلانيتسا، وخربت الفيضانات في بعض المناطق الطرق ودمرت الجسور، ونتيجة للانهيارات الطينية، دُفنت قرى بأكملها، لم تظهر منها سوى أسطح بعض المنازل.



ودمرت تدفقات المياه خطوط الكهرباء والاتصالات، وتسببت الانهيارات الأرضية في قطع الطرق الرئيسية التي تربط سراييفو بساحل البحر الأدرياتيكي وتمر عبر يابلانيتسا.

ويُعتقد أن تدحرج الأحجار جاء من منجم يقع أعلى القرية، فيما تجري الشرطة تحقيقا في مدى إسهام حالة المنجم في حجم الكارثة في يابلانيتسا.