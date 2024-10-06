 تظاهرة في تورونتو الكندية تنديدا بالاحتلال - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2024 6:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تظاهرة في تورونتو الكندية تنديدا بالاحتلال

وفا
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 5:34 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 5:34 ص

شهدت مدينة تورونتو الكندية تظاهرة، اليوم السبت، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنين في الذكرى الأولى لحرب الإبادة التي ينشها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتنديدا بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية ولبنان.

وردد المتظاهرون شعارات: "أوقفوا قتل أطفالنا"، و"يا غزة لا تبكي لأننا لن نخذلك"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"إذا لم نحصل على العدالة لن تنعموا بالسلام".  

وطالبت التظاهرة التي انطلقت من أكثر الميادين حيوية في تورونتو، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بوقف دعم تسليح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال المتحدثون إنه وبعد عام على الإبادة، يقف العالم عاجزا عن محاسبة إسرائيل على جرائمها، بل ويمعن في دعمها للاستمرار في حربها وإمدادها بالسلاح بحجة حق الدفاع عن النفس.

وقد جرت التظاهرة بشكل سلمي كما خطط لها دون تدخل من الشرطة التي تواجدت في المكان بكثافة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك