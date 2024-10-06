تظاهرة في تورونتو الكندية تنديدا بالاحتلال

شهدت مدينة تورونتو الكندية تظاهرة، اليوم السبت، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنين في الذكرى الأولى لحرب الإبادة التي ينشها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتنديدا بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية ولبنان.

وردد المتظاهرون شعارات: "أوقفوا قتل أطفالنا"، و"يا غزة لا تبكي لأننا لن نخذلك"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"إذا لم نحصل على العدالة لن تنعموا بالسلام".

وطالبت التظاهرة التي انطلقت من أكثر الميادين حيوية في تورونتو، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بوقف دعم تسليح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال المتحدثون إنه وبعد عام على الإبادة، يقف العالم عاجزا عن محاسبة إسرائيل على جرائمها، بل ويمعن في دعمها للاستمرار في حربها وإمدادها بالسلاح بحجة حق الدفاع عن النفس.

وقد جرت التظاهرة بشكل سلمي كما خطط لها دون تدخل من الشرطة التي تواجدت في المكان بكثافة.