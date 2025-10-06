مسئول المراسم بالثقافة الفرنسية: فوز العناني الساحق باليونسكو إنجاز تاريخي يعكس ثقة العالم في مصر

علّقت الدكتورة جيهان جادو، مسئول المراسم بوزارة الثقافة الفرنسية، على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًا لمصر ولجميع المصريين داخل الوطن وخارجه.

وقالت "جيهان جادو" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "مبروك لمصر ولشعبنا وللدكتور خالد والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر كلها الفرحة لا توصف، والمصريون في الخارج كلنا فخر بهذا الفوز العظيم، إنه منصب رفيع المستوى يليق بمكانة مصر التي ستظل دائمًا رافعة رأسها".

وأشارت إلى أن الأجواء أثناء إعلان النتيجة كانت مليئة بالفرح والفخر، بعدما حقق الدكتور العناني فوزًا ساحقًا، حيث حصل على 55 صوتًا من أصل 58، مؤكدة أن هذه النتيجة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية.

وأضافت: "المرشح المصري بذل مجهودًا غير عادي، وكانت حملته متميزة بتسليط الضوء على مسيرته المشرّفة في مجالي السياحة والآثار، ما جعل الجميع يقدّر تاريخه وإنجازاته."

وأعربت عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلها السفير المصري في باريس، مؤكدة أنه قام بدور حيوي من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة التي تمت بتوجيه من القيادة السياسية الحكيمة، ما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق.

وختمت تصريحها بقولها: "فوز الدكتور خالد العناني فوز لمصر كلها، ويعني أن بلادنا مستحقة لهذا المنصب، وأنه فاز به عن جدارة واستحقاق".

وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس.