الدفاع التركية تعلن انطلاق مناورات ذئب البحر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، انطلاق مناورات "ذئب البحر-1" لعام 2025، بمشاركة 92 سفينة و66 طائرة.
وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية (Nsosyal)، إن المناورات تنفذها قيادة القوات البحرية في جميع البحار المحيطة بتركيا.
وأشارت إلى مشاركة 92 سفينة و66 طائرة في مناورات "ذئب البحر-1" التي تهدف إلى تقييم فعالية مقر قيادة القوات البحرية والقيادات التابعة لها في توجيه وإدارة العمليات.
وأضافت أن المناورات تهدف أيضا إلى "تطوير قدرات التحليل والاستشراف واتخاذ القرار لعناصر المقر والوحدات المشاركة في بيئة متعددة التهديدات، إلى جانب اختبار أساليب قابلية العمل المشترك مع قيادات القوات الأخرى".