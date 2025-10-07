 الدفاع التركية تعلن انطلاق مناورات ذئب البحر - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:48 ص القاهرة
الدفاع التركية تعلن انطلاق مناورات ذئب البحر

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 11:45 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 11:45 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، انطلاق مناورات "ذئب البحر-1" لعام 2025، بمشاركة 92 سفينة و66 طائرة.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية (Nsosyal)، إن المناورات تنفذها قيادة القوات البحرية في جميع البحار المحيطة بتركيا.

وأشارت إلى مشاركة 92 سفينة و66 طائرة في مناورات "ذئب البحر-1" التي تهدف إلى تقييم فعالية مقر قيادة القوات البحرية والقيادات التابعة لها في توجيه وإدارة العمليات.

وأضافت أن المناورات تهدف أيضا إلى "تطوير قدرات التحليل والاستشراف واتخاذ القرار لعناصر المقر والوحدات المشاركة في بيئة متعددة التهديدات، إلى جانب اختبار أساليب قابلية العمل المشترك مع قيادات القوات الأخرى".


