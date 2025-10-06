نوكيا تطلق النسخة الرقمية من شبكة الألياف الضوئية للمنازل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية والشبكات الفنلندية نوكيا اليوم الاثنين إطلاق النسخة الرقمية من شبكة الألياف الضوئية للمنازل "إف.تي.تي.إتش" وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكات الاتصال فائق السرعة.

وسيتيح إطلاق نوكيا لنسخة رقمية من شبكات "فايبر تو ذا هوم" أو إف.تي.تي.إتش رؤية موحدة للمكونات النشطة والسلبية. كما سيساعد تقديم تحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي في هذه البنية التحتية في اكتشاف المشكلات والتنبؤ بها وحلها عبر الشبكات الجديدة والقائمة.

وفي الوقت نفسه فإن رقمنة دورة حياة شبكة إف.تي.تي.إتش سيحافظ على دقة بيانات المخزون ويزيد كفاءة التشغيل ويعزز موثوقية الشبكة.

من ناحيته قال دانفيج دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، إن أدوات الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون حاسمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية شبكة الألياف الضوئية للمنازل. وبفضل هذه الأدوات، يُمكن اكتشاف الأعطال وتقليلها، وحل المشكلات بسرعة أكبر، مما يحسن تجربة المشتركين.