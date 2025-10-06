ليبيا: انطلاق الانتخابات المحلية للمجموعة الثالثة في 20 أكتوبر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، أن عملية الاقتراع في 12 بلدية ضمن المجموعة الثالثة ستنطلق في 20 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في كلمة مصورة لرئيس المفوضية عماد السايح، نشرها حساب المفوضية عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية.

وقسمت العملية الانتخابية في المجالس البلدية الليبية على 3 مراحل؛ بسبب عدم انتهاء ولاية بعضها.

وفي 16 نوفمبر، 2024 أنهت المفوضية المرحلة الأولى من انتخابات المجالس على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143، بينما انطلقت المرحلة الثانية في 16 أغسطس الماضي، وانتهت في 23 من الشهر ذاته.

وقال السايح: "يحدد يوم 20 أكتوبر موعدا للبدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثالثة".

وتشمل المجموعة الثالثة كل من بلدية طبرق، وقمينس، وسرت، وقصر الجدي، والأبيار، وتاجوراء، وبنغازي، بالإضافة إلى سلوق، وجنزور، وتوكرة، وسبها، والجديدة.

وأكد السايح، أن "16 بلدية توقف إجراء الانتخابات فيها ضمن المجموعة الثانية"، وهي إجخرة، وجالو، والكفرة، وجردس العبيد، بالإضافة إلى المرج، وأوباري، والغريفة، والشرقية، والقطرون، وغات، وبراك الشاطي، والقرضة، فضلا عن أدري، والجفرة، خليج السدرة، أوجلة.

وأضاف السايح: "ستجري في هذه البلديات الـ16 عملية الاقتراع يوم 18 أكتوبر".

وفي 23 أغسطس، أجرت المفوضية العملية الانتخابية في 7 بلديات كانت مشمولة بالمرحلة الثانية بعد تأجيلها أسبوعا على خلفية "اعتداءات سافرة" نفذها مجهولون واستهدفت عددا من مكاتبها، في 16 من الشهر نفسه.

وفي 16 أغسطس، أعلنت المفوضية، انتهاء عملية الاقتراع وبدء الفرز في انتخابات 26 مجلسا بلديا ضمن المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة المشاركة 71 بالمئة.

وتتنازع على الشرعية في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، وتتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، وتسيطر على المنطقة الغربية، والأخرى برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، وتسيطر على المنطقة الشرقية ومدن في الجنوب.

وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات في البلاد.