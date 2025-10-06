 ضمن المبادرات الرئاسية.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لأهالي أنشاص البصل في الشرقية - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 10:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

ضمن المبادرات الرئاسية.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لأهالي أنشاص البصل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 10:45 ص

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، مشيرة إلى استمرار فعالياتها بالمجان على مدار يومين (اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء)، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، و"100 يوم صحة".

وأكدت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة– خدمات تنظيم الأسرة– الأطفال– الباطنة– الأنف والأذن– الرمد– العظام– الجراحة– الأسنان– الجلدية".

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك