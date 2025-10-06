أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، مشيرة إلى استمرار فعالياتها بالمجان على مدار يومين (اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء)، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، و"100 يوم صحة".
وأكدت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة– خدمات تنظيم الأسرة– الأطفال– الباطنة– الأنف والأذن– الرمد– العظام– الجراحة– الأسنان– الجلدية".
كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية أنشاص البصل التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق.