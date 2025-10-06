تواصل وزارة الثقافة احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية وطنية لمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الستار، فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، وذلك في الثامنة مساء الخميس 9 أكتوبر على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج باقة من الأغنيات الوطنية والحماسية التي تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء، منها: عدّى النهار، آه يا عبد الودود، سمّينا وعدّينا، حلفونا، كتبوا التاريخ بدمهم، على الشهادة، سلام يا دفعة، أم الشهيد، ثابت يا بلدي، هنا مصر، دولا مين، لفي البلاد يا صبية، رايحة فين يا عروسة، أم البطل، حلوة بلادي السمراء، أحلى بلد بلدي، مكتوب لي أغنيلك، بسم الله الله أكبر، تحيا مصر، وميدلي وطني.

يشارك في الأداء مجموعة من المواهب الشابة من مركز تنمية المواهب، منهم: محمد أيمن، أبو القاسم أحمد، بسمة ثابت، مريم طارق، حنين سامح، صفاء، عز الدين سامح، علي فرج، أميرة عزت، هادي خالد، مصطفى عبد الرحمن، أميرة أبو العلا، تالية محمد، رؤى، مهند عماد، فاطمة محمود، ماري مجدي، فريدة إسلام، ستيڤن روماني، عاصم محمد، وجاسمين طارق.

يُذكر أن احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر تتواصل طوال شهر أكتوبر، وتشمل عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.