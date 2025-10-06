نائبة كورية جنوبية: محاولات القرصنة ضد المحكمة الدستورية تزداد منذ عام 2017

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن عدد محاولات القرصنة ضد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يشهد ارتفاعا تدريجيا منذ عام 2017، وهو ما أثار مخاوف بشأن الأمن الإلكتروني في المنظمات العامة.

وقالت النائبة تشو مي-اي من الحزب الديمقراطي الحاكم، نقلا عن بيانات قدمتها المحكمة الدستورية، إن هناك نحو 16ر1 مليون محاولة لشن هجمات إلكترونية ضد المحكمة منذ عام 2017.

وأظهر التقرير أن المحاولات، التي تم اكتشافها ومنعها جميعا، بلغت 85 ألف محاولة قرصنة في عام 2017، لكنها ارتفعت إلى 187 ألف محاولة في عام 2024.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن تشو قولها إن "التهديدات الإلكترونية تواصل النمو. نحن بحاجة إلى تعزيز تأهبنا وتعزيز الاستعداد الأمني".