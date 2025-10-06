كتائب القسام تعلن استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذها عملية استهداف جديدة طالت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في قطاع غزة.

وقالت في بيان مقتضب عبر قناتها على منصة «تيليجرام» قبل قليل، إن «كتائب القسام تدك تجمع لجنود وآليات العدو في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون».

وأعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة، الإثنين، إلى 67.160 شهيدا و169.679 مصابا، منذ السابع أكتوبر 2023.

وأفادت بأن 21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي شهداء البحث عن لقمة الخبز إلى 2.610، وأكثر من 19.143 مصابا.

ووصل وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر، كما وصل الوفد الإسرائيلي اليوم الاثنين، لبدء محادثات غير مباشرة حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأعلنت حماس الأسبوع الماضي موافقتها الجزئية على المقترحات، لكنها لم ترد على عدد من المطالب الرئيسية، من بينها نزع سلاحها.