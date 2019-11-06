وفد أممي يشيد بنجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

أشاد وفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل"، بقصص النجاح التي حققتها مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، مؤكدا دعمه لمصر في زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أمس الثلاثاء، بالوفد الأممي، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، والذي يختص بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والمدن في المجالات الاجتماعية والبيئية.

وبحث الاجتماع سبل الدعم والتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في المشروعات المستقبلية، والدور الاستراتيجي لمصر كعضو في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تضع أولوية للاستثمار في رأس المال البشري، خاصة المشروعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي الذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم المرحلة الأولى من البرنامج.

وأعربت عن تطلعها لمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة أن للبرنامج خبرة كبيرة في دعم الطبقات الأكثر فقرا والإصلاح التشريعي ووضع استراتيجيات التنمية العمرانية، وتحقيق الإتاحة والشمول في القطاع العقاري ودمج القطاع العقاري غير الرسمي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة بتمهيد بيئة الاستثمار للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد قامت الحكومة بجهود كبيرة لزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري عن طريق الإصلاح التشريعي وتحفيز التمويل العقاري ودعم طلب المستهلكين على العقارات وتوفير الأراضي وإزالة أية معوقات تواجه القطاع.

وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات التشريعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري، وإعداد العديد من البرامج التحفيزية التي تشترك في إعدادها كافة الوزارات والمحافظات والمطورين العقاريين، موضحة أن زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري يحسن من الأحوال الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

ولفتت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع؛ نظرا لأنه يتميز بكثافة العمالة، ما يسهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ودعت الوزيرة، الوفد الأممي لزيارة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، بأعلى المعايير الدولية وببنية أساسية قوية.

من جانبه، قال فيكتور كيسوب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن زيارة الوفد إلى مصر تأتي في إطار اجتماعات المشاورات السنوية للجهات المانحة للبرنامج الأممي، والتي ضمت ممثلي حكومتي السويد والنرويج، وذلك في إطار التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مشروعات متنوعة على المستويين الإقليمي والوطني، حيث تهدف الاجتماعات إلى بحث آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة.

وأكد أهمية الشراكات وتضافر الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل حضاري أفضل للجميع، خاصة أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شارك بالفعل مع الحكومة المصرية في إعداد المخططات التفصيلية، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية ذات الأولوية بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، والذي تم تمويله من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وأضاف فيكتور كيسوب أن مصر ستستفيد من خبرات منظمة الأمم المتحدة من "الشبكة العالمية لأدوات الأرض"، التي أنشأتها المنظمة لتقديم الحلول الذكية لحوكمة الأراضي، وهي عبارة عن تحالف يضم أكثر من 75 شريكا متعدد القطاعات عالميا وإقليميا ووطنيا.

وبحث الجانبان، الدروس المستفادة من تجارب الدول الاسكندنافية "السويد والنرويج" في إشراك القطاع الخاص في برامج الإسكان القومية، لتقديم سكن ملائم لكافة الطبقات، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وإصلاح إجراءات التراخيص، وتطوير قواعد وإجراءات التمويل الخاصة بمحدودي الدخل، كما بحث الجانبان تجارب دول منطقة الشرق الأوسط الناجحة في تطوير سوق العقار، خاصة مع سهولة تطبيق تجارب الدول المتقاربة جغرافيا وثقافيا مع مصر.

وعقب ذلك، اصطحبت الدكتورة سحر نصر، الوفد الأممي في جولة في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وقال أعضاء الوفد إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات في القطاع العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، التي ستستفيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار، والخدمات الممتازة السريعة التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.