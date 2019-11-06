السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

سلمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وثائق تاريخية للجمهورية العراقية اليوم الأربعاء، بعد ضبطها مع مقيم عربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، قام بتسليم الوثائق لسفير العراق لدى المملكة.

وأضافت الوكالة أنه تم" ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي –لم تكشف عن جنسيته- في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت".

وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بالعراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تسلم فيها السعودية ممتلكات ثقافية للعراق، بعد تسليم قطع أثرية لبغداد في عامي 2009 و2010 بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.