بايرن يهزم الظروف ويكسر عناد أولمبياكوس ويتأهل للدور الثاني لدوري الأبطال

واصل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا ليقود فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز الثمين 2 / صفر على أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات المجموعة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وحافظ على العلامة الكاملة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 69 ليكون السادس له في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في البطولة حتى الآن.

وعزز البديل الكرواتي إيفان بيرسيتش فوز الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 89 من أول لمسة له في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله ليكون الأول له في البطولة هذا الموسم.

وتغلب بايرن على الظروف التي مر بها في الأيام الماضية بعد الهزيمة الثقيلة 1 / 5 أمام إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي أطاحت بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب الفريق.

وحقق بايرن اليوم الفوز الأول له بقيادة مدربه المؤقت هانزي فليك الذي نال دفعة معنوية جيدة أيضا قبل مواجهة بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في قمة مثيرة بالبوندلسجيا.

ورغم سيطرته على مجريات اللعب في شوطي المباراة واستحواذ لاعبيه على الكرة بنسبة تقترب من 70 بالمئة ، عانى بايرن الأمرين في مواجهة الدفاع المتكتل لأولمبياكوس والتألق الواضح لحارس مرمى الضيوف.

كما عاند الحظ بايرن في العديد من الفرص التي سنحت له على مدار الشوطين وتصدت العارضة والقائم لثلاث فرص من الفريق.

ويدين بايرن بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول ورفع رصيده إلى ستة أهداف في البطولة و21 هدفا مع الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم حيث أحرز 14 هدفا في البوندسليجا وهدفا واحدا في كأس ألمانيا.