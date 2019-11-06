العدو لفترات قصيرة يقلل من مخاطر الموت المبكر

كشفت مجموعة من العلماء الأستراليين أن العدو ولو لفترات قصيرة يقلل من خطر الموت المبكر.

فقد توصل العلماء، الذين ينتمون لمعاهد من أستراليا وتايلاند وفنلندا من خلال تحليل 14 دراسة سابقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدنمارك، إلى نتائج تفيد بأن زيادة المشاركة في أنشطة العدو سيؤدي على الأرجح لتحسين الصحة العامة ومتوسط عمر الإنسان بالنسبة لمن يمارسون هذه الأنشطة.

وشملت الدراسات التي قاموا بتحليلها 232 ألفا و149 مشاركا وجرت على فترات تتراوح من 5.5 إلى 35 عاما.

وكشف العلماء أن الأشخاص الذين قاموا بالعدو لمسافة - أيا كانت - ينخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27% مقارنة بمن لا يمارسون العدو، كما تم الربط بين العدو وبين خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30% و23% على التوالي.