عمدة مدينة في المجر يستقيل بسبب حفلة جنسية على يخت

أعلن تسولت بوركاي، الذي انتخب الشهر الماضي عمدة لمدينة جيور المجرية، استقالته من منصبه بسبب فضيحة الحفلة الجنسية التي شارك فيها على متن يخت.

وقال بوركاي في خطاب مفتوح اليوم الأربعاء إنه سيتقدم باستقالته بعد غد الجمعة، وهو اليوم الذي سيشهد الجلسة التأسيسية لمجلس المدينة، وهو المجلس الذي أعيد انتخابه منتصف الشهر الماضي برئاسة بوركاي.

وأكد بوركاي في الخطاب الذي نشره موقع إلكتروني محلي أنه يتحمل عواقب هذه الفضيحة ويتحمل مسؤوليتها وأنه لا يريد أن "تقف الأحداث المتعلقة به وبشخصه" حائلا ضد استمرار تطور مدينة جيور. يشار إلى أن المدينة التي تقع غرب المجر تعد موقعا هاما لشركة أودي الألمانية للسيارات.

وكان مدون مجهول قد نشر، قبل بضعة أيام من الانتخابات البلدية التي أجريت على مستوى المجر، مقطع فيديو يتضمن عربدة جنسية على متن يخت فاخر، يظهر فيه بوركاي أثناء ممارسته الجنس مع فتاة ليل.

كما تضمنت المدونة اتهامات جسيمية بالفساد ضد بوركاي وأصدقاء أعمال له، دون أن يقدم المدون أدلة على هذه الاتهامات.

ومن المقرر بعد استقالة عمدة المدينة، أن تجرى انتخابات جديدة على مجلس بلدية المدينة، وذلك في غضون 120 يوما، لانتخاب خليفة للعمدة المستقيل.

وخرج بوركاي من حزب الاتحاد المدني المجري، فيدس، الحاكم بسبب الفضيحة نفسها، وذلك بعد يومين من انتخابه.