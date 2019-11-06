مفوض وكالة الأونروا يتنحى مؤقتا لإفساح الطريق لتحقيقات في قضايا إدارية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء، أن مفوضها العام بيير كرينبول تنحى مؤقتا لحين استكمال إجراء تحقيقات في أمور إدارية.

وأعلنت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "نتائج تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية أظهرت بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديدا بالمفوض العام، وبالتالي فقد قرر المفوض العام التنحي جانبا إلى حين اكتمال العملية".

وقام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية.

ولفتت الوكالة إلى أنها "على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة، وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية".

وشددت الوكالة على أنها "ملتزمة بضمان أن أموال المانحين تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة".