تحدث محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عن دوره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً والتي يشارك فيها المنتخب الأولمبي.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر"، مساء أمس الثلاثاء: "أنا منسق عام في البطولة مع الاتحاد الإفريقي، وحسام الزناتي سيكون مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاماً، وإن شاء الله ستكون شئ يشرف مصر".

وأكمل: "أنا من أكثر لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا لإصابات".

وتابع: "لكن كل شئ بالعلم يتغير والإصابات يتم معالجتها بطرق علمية حديثة، ومثال على ذلك حجازي عندما كان يصاب واحترف في انجلترا إصاباته اصبحت أقل".

وعن أزمة شارة المنتخب الأول؟ أردف: "لا نتدخل في أي شئ فني، وكل ما قيل غير حقيقي، نحن من الممكن أن نكون مقصرين في حق الإعلام وعدم توضيح الأمور".

وأضاف: "نحن نتحمل النقد حتى يعقد رئيس اللجنة الخماسية مؤتمرًا صحفيًا يوضح الأمور كافة".