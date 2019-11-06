طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في الأردن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مدينة جرش الأردنية، صباح الأربعاء، حادث طعن ثلاثة سياح ومرشد سياحي ورجل أمن، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم لا.