 طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في الأردن - بوابة الشروق
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طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في الأردن

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:59 ص

شهدت مدينة جرش الأردنية، صباح الأربعاء، حادث طعن ثلاثة سياح ومرشد سياحي ورجل أمن، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم لا.


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