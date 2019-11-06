حماس: توقيت تنحية مفوض أونروا «مقلق وغير بريء»

اعتبرت حركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تنحية المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا "مقلق وغير بريء".

وصرح عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم في بيان بأن "التطورات الأخيرة في أونروا، وفي مقدمتها تنحي المفوض العام بيير كرينبول عن منصبه على خلفية التحقيقات التي لم تصدر نتائجها حتى الآن، مقلقة".

وقال نعيم إن هذه التطورات بشأن أونروا "تعزز التخوفات الموجودة عند الكثيرين حول المؤامرة التي تستهدف الوكالة والتفويض الممنوح لها بضغط أمريكي إسرائيلي".

وأشار إلى أن التنحية جاءت في وقت حساس جدًا، وهو المداولات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد التفويض لأونروا لثلاث سنوات جديدة.

وطالب نعيم الأمم المتحدة وإدارة أونروا بـ"الشفافية المطلقة في التعامل مع الموقف وإطلاع أصحاب الحق الأصليين، والمقصود هم الفلسطينيون حول التفاصيل الكاملة لهذه التطورات".

وشدد القيادي في حماس على أن أونروا "هي انعكاس للإرادة السياسية الدولية لمساندة اللاجئين الفلسطينيين، حتى ينالوا كامل حقوقهم بالعودة والتعويض".

وأعلنت أونروا في وقت سابق اليوم أن مفوضها العام بير كرينبول تنحى عن منصبه بعد شبهات "فساد" وتعيين كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المقبلة.

من جهته، حذر المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة من أن أي اختلال في عمليات الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، سيهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.

وقال أبو حسنة للصحفيين في غزة، إن أونروا مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين ونصف لاجئي فلسطيني، وان استمرار دورها عامل استقرار إقليمي مهم.

وذكر أنه "يجرى حاليا المراحل النهائية لعملية تجديد تفويض أونروا لمدة ثلاثة أعوام عبر صياغة القرار الخاص بذلك بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشار أبو حسنة إلى أن مشروع القرار المذكور سيعرض على اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة، ومن ثم سيتم عرضه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر المقبل.

وقطعت الإدارة الأمريكية الحالية الدعم المالي كليا عن أونروا منذ مطلع العام الجاري، ودعت في عدة مناسبات إلى إلغاء الوكالة، وهو مطلب طرحته إسرائيل مرارا.